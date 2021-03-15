Снег круглосуточно вывозят с улиц Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается круглосуточная уборка города от снега. Мобильные бригады и техника компании «ТехРент» работают в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение последних суток сотрудники подрядчика работали в центре города: на улицах Антикайнена, Герцена, Красной, Гоголя, Красноармейской, Куйбышева, проспектах Ленина и Карла Маркса. Также подрядчик расчищал городские магистрали на Кукковке, Октябрьском и Перевалке. Особое внимание уделялось тротуарам, участкам вблизи пешеходных переходов и остановочным комплексам.

Горожанам напомнили, что жаловаться на некачественную уборку улиц Петрозаводска можно по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска