15 марта 2021, 19:17
Общество

Снег круглосуточно вывозят с улиц Петрозаводска

Техника и мобильные бригады работают в разных районах карельской столицы

В Петрозаводске продолжается круглосуточная уборка города от снега. Мобильные бригады и техника компании «ТехРент» работают в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение последних суток сотрудники подрядчика работали в центре города: на улицах Антикайнена, Герцена, Красной, Гоголя, Красноармейской, Куйбышева, проспектах Ленина и Карла Маркса. Также подрядчик расчищал городские магистрали на Кукковке, Октябрьском и Перевалке. Особое внимание уделялось тротуарам, участкам вблизи пешеходных переходов и остановочным комплексам.

Горожанам напомнили, что жаловаться на некачественную уборку улиц Петрозаводска можно по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
«ТехРент»
уборка
вывоз снега
проспект Ленина
улица антикайнена
улица Красная
улица Герцена
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