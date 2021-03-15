Власти Карелии нашли деньги на компенсации социальным организациям

В бюджете Карелии изыщут деньги на компенсации затрат поставщикам негосударственных социальных услуг. Об этом стало известно на совещании по развитию Питкярантского района.

Вопрос о субсидиях задала руководитель дома ветеранов «Приладожский» Светлана Жих. Она сообщила, что ее частный пансионат не получает компенсации с начала 2021 года. Это связано с новыми правилами предоставления субсидии, которые ввели региональные власти, отрезав от государственного финансирования частных поставщиков социальных услуг.

Жих отметила, что на обслуживании ее дома ветеранов находится более 30 человек. Еще 20 человек трудоустроены в организации. В отсутствие компенсации предприятие придется закрыть.

Светлана Жих попросила губернатора Артура Парфенчикова поручить выделить средства на субсидию негосударственным пансионатам. Глава Карелии в ответ на это отметил, что в регионе «очень много вопросов, связанных с недофинансированием». Однако профильные министры внезапно сообщили, что деньги на компенсацию все же нашлись.

Необходимые средства будут предусмотрены на ближайшей сессии Заксобрания из внутренних источников,

– сказала министр финансов Елена Антошина.

Под внутренними средствами подразумеваются финансы, зарезервированные на работу государственных пансионатов в конце 2021 года. Иных источников не имеется.

У нас нет возможности дополнительные средства привлечь, но принято компромиссное коллегиальное решение. Будем рассматривать вместе с депутатами,

– прокомментировала это решение министр социальной защиты Ольга Соколова.

– Вы оставляете дисбаланс по государственным учреждениям на четвертый квартал? – уточнил глава Карелии. – Непросто решение принимаем. Идем на определенный риск. Но мы не просто так сегодня недофинансируем, есть проблемы с бюджетом. Если мы откуда-то деньги берем, у нас возникает дисбаланс.

Напомним, в начале 2021 года выяснилось, что власти серьезно уменьшили объем субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг. Выделенную сумму – 19 миллионов рублей – чиновники распределили между негосударственными организациями, хотя социальные услуги оказывают и частные компании, имевшие право на компенсацию своих затрат. На прошлой неделе Ольга Соколова заявляла, что нынешний порядок не ущемляет ни поставщиков услуг, ни их получателей. Фото interfax.ru