«Беспросветная ситуация». Частным пансионатам перекрыли кислород

В бюджете Карелии не заложили достаточно средств на компенсации расходов поставщикам социальных услуг. Речь в первую очередь идет о частных пансионатах, которые обслуживают пожилых людей так же, как и государственные дома престарелых. Об этом сообщила руководитель ООО «Моя бабуля» Наталья Ефимова. Из-за этого организации фактически не могут выполнять свои обязательства перед подопечными.

Частные пансионаты финансируются из двух источников. Часть расходов оплачивают сами пожилые люди: они отдают за проживание, питание и прочее обслуживание 75 процентов пенсии. Однако пенсии у некоторых весьма невелики и даже близко не покрывают реальных затрат. Недостающие средства приходили из бюджета.

– Средний расход на пенсионера – 30 тысяч рублей в месяц. А пенсии у всех разные. Есть те, от кого платеж поступает 7-8 тысяч; соответственно, остальное должно компенсировать государство. В нашем случае субсидия составляла большую часть нашего бюджета. Сейчас, по нашим расчетам, за январь и декабрь (февраль еще не закончился) нам должны выплатить 1,8 миллиона. А платежи по пенсиям – около 900 тысяч, – рассказала Наталья Ефимова.

Прежде чем поднять шум в СМИ, предприниматель обращалась во всевозможные инстанции и органы власти. Так, у нее есть датированное 4 февраля письмо от председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича. По словам спикера, в конце января вице-премьер Игорь Корсаков сообщил, что правительством «подготовлены предложения по выделению средств субсидий для обеспечения поставщиков социальных услуг, которые будут рассмотрены в установленном порядке в ходе исполнения бюджета Карелии в 2021 году». Иными словами, денег пока нет, но вроде как будут. Вы держитесь.

– Вопрос будет находиться на контроле депутатов, – обещает председатель парламента.

Вот только деньги нужны уже сейчас. По словам Натальи, пансионат – а самое главное, люди в нем – живут исключительно благодаря терпеливости поставщиков.

– Ничего не платится. Ни аренда, ни питание. Ждать-то мы можем, но чего? Есть пара свободных мест, мы немножко тянем, но это тоже незаконно: мы не имеем права взять человека, если он здоров. При этом зарплаты выдаются день в день, налоги тоже платятся исправно. Если у нас хоть одна копейка задолженности в бюджет, мы субсидию не получаем. В прошлом году у нас «образовалась» задолженность три копейки, и мы за два месяца ничего не получили.

Мы трижды брали кредиты, гасили их перед Новым годом. Даже сотрудники берут займы, чтобы я могла заплатить налоги. И это в обычные времена! А сейчас просто беспросветная ситуация.

Кредиты приходилось брать потому, что даже раньше региональные власти безбожно затягивали с перечислением субсидии.

– По идее, затраты обязаны компенсировать ежемесячно. Но они этого не делают. Мы 30 декабря получили деньги за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь! За декабрь не получили, хотя отчет сдали заблаговременно, в конце года. Объяснили некоей «технической ошибкой». За январь и февраль – тоже, разумеется. Мы молчали, терпели. Поставщики лояльные, делали рассрочку. Хотя вообще это издевка…

Факт подобных задержек порталу «Петрозаводск говорит» подтвердили еще в одном частном учреждении социального обслуживания.

Несмотря на то, что государство наплевательски относится к финансированию пансионатов, те свои обязательства выполняют ответственно.

– Люди к нам попадают по «программкам», которые им выдают в центре социального обслуживания. Это как сертификат: ты его получаешь и относишь туда, куда считаешь нужным. Мы не имеем права отказать в приеме. Мы брали всех, а это 73 места. В том числе мы освобождали «социальные койки» в БСМП. Знаете, там иногда оказываются неблагополучные граждане, которых попросту некуда выписывать – только что на улицу выставлять. И у нас сейчас 30 человек в очереди! – рассказала Ефимова.

Журналист «ПТЗ говорит» побеседовал по телефону с министром социальной защиты Ольгой Соколовой. Та объяснила, что денег в бюджете на компенсации действительно почти нет. Но бизнес на то и бизнес, чтобы выживать в любых условиях. Даже если этот бизнес – социальный.

– Мы все понимаем, какой у нас сложный бюджет. Бюджет предполагает определенную приоритетность. В бюджете заложено 18,8 миллиона рублей на компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, но только тех, кто является некоммерческими организациями. Мы понимаем, что организация, которая осуществляет предпринимательскую деятельность, у них есть ресурс, где они могут привлекать средства. И задача их все-таки – извлечение прибыли.

Сейчас проводится конкурс на бюджетные средства, которые будут «разыгрывать» среди некоммерческих организаций. Наталья Ефимова пояснила, что ей уже предлагали переделать документы и «превратиться» в НКО, чтобы получить немного денег.

– Мы отказались. Это на самом деле коммерческая деятельность. Да и перезаключать договоры с пожилыми людьми – дело непростое, – сказала руководитель пансионата.

Журналист «ПТЗ говорит» спросил, знали ли представители социального бизнеса, что их ждет в 2021 году?

– Эту тему поднимали при рассмотрении бюджета. Наши негосударственные поставщики знали, что бюджет принят такой, какой есть. Это не сейчас стало известно,

– сказала министр Ольга Соколова.

Забавно. То, что бюджет 2021 года тяжелый, писал «ПТЗ говорит». Да вот только сами чиновники граждан не предупреждали, а успокаивали.

– Мы обеспечили финансами все принятые социальные обязательства и не приостановили ни одну программу развития. В необходимом объеме предусмотрены расходы на реализацию национальных проектов и участие республики в других федеральных программах.

Так заявлял глава Карелии Артур Парфенчиков, подводя итоги 2020 года и комментируя главный финансовый документ года следующего. Тут можно бы и придраться: действительно, губернатор говорит «обеспечили» – но это глагол в прошедшем времени, и он вовсе не означает «обеспечим»! Предприниматели могли бы и догадаться.

По словам Ольги Соколовой, тех подопечных пансионата «Моя бабуля», у которых истекает срок договора, будут переводить в другие социальные учреждения – государственные. А пансионат может брать «платников». Интересы самих людей, как обычно, учитываются мало. Обитатели пансионата уже отправили два коллективных письма с просьбой «вернуть» субсидии коммерческой социальной организации: люди не хотят менять учреждение. Одно обращение адресовано главе региона, другое – в прокуратуру. Потому что ситуация, при которой одни пансионаты лишаются финансирования в пользу других, вызывает серьезные правовые сомнения.

К слову, как стало известно за несколько минут до сдачи текста, 18 февраля юрист ООО «Моя бабуля» отнес жалобу в антимонопольную службу. Как раз по тому самому конкурсу, который проводится среди некоммерческих организаций и от которого «отрезали» коммерческих поставщиков социальных услуг. // Фото: pixabay.com/ru