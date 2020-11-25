Бюджет Карелии заметно похудел, но не для чиновников

В Карелии принимают проект бюджета на 2021 год. Это базовый документ, который будет многократно меняться, но уже сейчас, изучая его, можно сделать выводы о том, что считают важным для себя карельские чиновники. Если коротко: экономить во время кризиса можно на чем угодно, кроме властных институтов. Теперь подробнее.

25 ноября проект бюджета рассмотрели на публичных слушаниях в Законодательном собрании, а потом – на профильном депутатском комитете. Выступавший там председатель Контрольно-счетной палаты Алексей Дорохов упорно твердил: не надо сравнивать новый бюджет с предыдущим. Он даже назвал такой подход поверхностным – дескать, впереди федеральные ассигнования, от которых республика сильно зависит.

Понятно, почему чиновники не хотят сравнений: бюджет на 2021 год по сравнению с бюджетом на 2020 год попросту рухнул. На всякий случай поясним: мы не берем текущий бюджет в том виде, в каком он существует сейчас, в конце ноября, после всех финансовых вливаний из Москвы. Мы смотрим на документ таким, каким он был ровно год назад, когда поступил в Законодательное собрание. Иными словами, сравниваем бюджеты в их первоначальном варианте. Но даже при таком подходе (уж не знаем, насколько он «поверхностный») – разница колоссальная.

Первое, что бросается в глаза, – снижение базовых параметров: доходов и расходов. В бюджете 2020 года «на старте» власти планировали доходы в размере 55,6 миллиардов рублей. Сейчас – 45,6 миллиарда. На 18 процентов меньше! Похожая ситуация и с расходами: 50 миллиардов сейчас против 58 миллиардов в ноябре прошлого года.

Можно предположить, что столь большая разница связана с празднованием столетия республики – юбилей кончился, а вместе с ним иссякли ассигнования на реализацию крупных проектов. Безвозмездные поступления, действительно, снизились, но есть нюансы. Так, налог на прибыль организаций в бюджете 2021 года оценивается в 5,6 миллиардов рулей, а в бюджете 2020 года он составил 11 миллиардов. Падение – в два раза! Республика перестала зарабатывать, что, конечно, не вызывает удивления на фоне пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений. Однако сократились, например, и доходы от реализации имущества – 8 миллионов против 327. Продавать стало нечего?..

В бюджете 2021 года пришлось урезать финансирование важных программ. Например, на развитие здравоохранения в будущем году запланировано 8,4 миллиарда рублей, а на этот год планировалось 9,6 миллиарда. Госпрограмма «Развитие образования» тоже похудела – с 13 миллиардов до 11,6. На развитие культуры в ноябре прошлого года планировалось 1,7 миллиарда, сейчас планируется 1,4 миллиарда рублей. Но эти направления хотя бы не потеряли в удельном весе. Что же касается программы «Совершенствование социальной защиты граждан», то на нее отводилось 17,2 процента предыдущего бюджета, а сейчас ее доля – 16,5 процента общих расходов.

Сильно сократилось финансирование программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов». В пояснительной записке к бюджету 2020 года значилось, что она обойдется государству в 1,3 миллиарда рублей. Сейчас планируемые ассигнования «срезали» до 584 миллионов. Некоторые расходные статьи вызывают разве что недоумение. Так, затраты на мелиорацию уменьшили с 36 миллионов до 31 тысячи (!) рублей.

Несмотря на это, на три миллиона рублей выросло содержание Министерства сельского хозяйства. И здесь – одна из главных особенностей нового бюджета. Хотя в целом финансирование важных направлений уменьшается, расходы на чиновников любо остаются на прежнем уровне, либо – чаще всего – даже увеличиваются.

Мы уже писали о том, как подорожало содержание главы Карелии. Но есть и другие примеры. Взять хотя бы программу «Развитие туризма». В бюджете 2020 года ее оценили в 140 миллионов рублей, в бюджете 2021 года – лишь в 37 миллионов. При этом на функционирование Управления по туризму заложено 8,6 миллиона рублей, и в сравнении с 2020 годом эта расходная строка выросла (!) на один миллион рублей. Еще 12,5 миллиона потратят в виде субсидии бюджетному учреждению «Информационный туристский центр».

Или, к примеру, Централизованная бухгалтерия при Минобре. В бюджете 2020 года на нее было заложено 81,3 миллиона рублей. В бюджете на 2021 год – уже 105 миллионов. Так вот куда подевались затраты на мелиорацию!

И так – почти по всем министерствам и ведомствам. Депутаты обратили внимание на то, что в Карелии в принципе очень много структур, проедающих казенные деньги. Фонд развития промышленности, Фонд венчурных инвестиций, «Корпорация развития Республики Карелия» – на них в дефицитном бюджете уже заложены десятки миллионов рублей. Вот еще характерный пример: на программу «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» запланировано израсходовать 67 миллионов рублей, при этом содержание «Центра компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения» обойдется в 24,3 миллиона… Пожалуй, единственное, на чем решили сэкономить, – это на пиаре. Финансирование государственных СМИ по сравнению с 2020 годом сильно сокращено.

Из хороших новостей. Составители бюджета ставят задачу «не допустить роста младенческой смертности – не более 4,7 случая на 1000 человек, родившихся живыми». Осенью прошлого года прогноз был куда менее оптимистичный: снизить младенческую смертность до 5,6 случая на тысячу. Очевидно, план перевыполнен, и это, без сомнения, великолепно.

Достигнут и еще один целевой показатель – снизить число нищих детей. Или, как говорят чиновники, детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. На 2020 год ставилась амбициозная задача – уменьшить их долю с 23 до 22,9 процентов. И вуаля – в новом бюджете планы совсем другие, еще более смелые: сократить количество обездоленных детей с 22,9 % до 22,7 процентов! Три десятых процента за два года – как вам такой темп? Внушает оптимизм?

Конечно, как мы уже указывали, бюджет на 2021 год не останется в том виде, в котором мы его наблюдаем сейчас. Карельские власти, без сомнения, будут просить деньги у федерального центра. Кстати, в нынешнем бюджете уже заложен один миллиард рублей из средств, выделяемых по индивидуальным программам социально-экономического развития Республикам Алтай, Карелия и Тыва. Это та сама программа помощи отстающим регионам, которой так гордился губернатор Артур Парфенчиков. И, выходит, гордился не зря: отстающим иногда быть даже выгодно... // Фото: pixabay.com/ru