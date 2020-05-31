Отстающий регион: власти рассказали о реальном состоянии Карелии

Выступление главы Карелии с отчетом о работе за 2019 год перенесено на неопределенный срок. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила Марина Кабатюк, пресс-секретарь Артура Парфенчикова. Сделано это из-за эпидемии коронавируса: возможность попасть на публичный отчет губернатора должна быть у всех, а в условиях распространения инфекции допустить массового скопления граждан никак нельзя.

Тем не менее, докладывать о своей работе перед Законодательным собранием – прямая обязанность руководителя региона. Марина Кабатюк рассказала, что всем депутатам отчет губернатора уже направлен. Действительно, в бумажном виде информационные материалы депутатам раздали. Правда, в электронном – почему-то нет. Это, к сожалению, фактически лишило доступа к документу нас, журналистов. Однако кое-что узнать можно.

Так, депутат Эмилия Слабунова выложила в соцсетях несколько страниц отчета. Глава называется «Важнейшие результаты деятельности правительства Республики Карелии». Вообще, доклады об успехах региональных властей – вещь загадочная. Так, в прошлом году Артур Парфенчиков записал в актив открытие детского сада в Петрозаводске, который проработал полгода с вопиющими нарушениями, скандально закрылся в конце 2018-го и пустует до сих пор.

Однако в 2020 году составители отчета удивили еще сильнее.

«В соответствии с поручением правительства Российской Федерации утвержден перечень субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, в который вошли 10 регионов, в том числе Республика Карелия»,

– написано в главе о важнейших результатах (!) деятельности.

Разумеется, упоминание о том, что Карелия провалилась в десятку аутсайдеров, сделано не просто так. Далее чиновники говорят о том, что специально для республики разработана программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы. Утвердили ее относительно недавно – 10 апреля, – и по программе этой наш регион должен получить пять миллиардов рублей. И вот это уже, очевидно, достижение.

Оставим за скобкам вопрос о том, как у нас финансируют федеральные программы. Интересно кое-что другое. В обосновании документа большое внимание уделено текущему состоянию дел в республике. Ну, грубо говоря, объяснению, зачем вообще эта программа нужна. И при чтении этого обоснования волосы встают дыбом. В пресс-релизах карельского правительства, посвященных принятию программы, о таких вещах не пишут, да и в отчете губернатора этот ужас вряд ли прозвучит.

Поэтому портал «Петрозаводск говорит» решил взять эту ношу на себя: рассказать о том, как живет Карелия, и за какие заслуги для нее разработали индивидуальную программу развития. Все данные взяты не просто из официального источника – они опубликованы на сайте правительства России. Официальнее некуда. Предупреждаем: будет много цифр.

Итак, один из главных показателей, характеризующих богатство региона, – валовый региональный продукт на душу населения. В 2017 году он составлял менее 320 тысяч рублей, что в 1,3 раза меньше среднероссийского значения. Вообще эта цифра – 1,3 – довольно часто встречается в документе. В 1,3 раза выше преступность, а также смертность в трудоспособном возрасте; в 1,3 раза больше нищих; в 1,3 раза меньше дорог с твердым покрытием. Возникает чувство, что в целом мы с вами так и живем – в 1,3 раза хуже общероссийских показателей. Но есть и отклонения.

К примеру, инвестиции в основной капитал в 2015 – 2017 годы были 1,7 раза меньше среднего значения по Российской Федерации. Также уровень безработицы в Карелии в 2018 году превышал общероссийский в 1,7 раза; по этому показателю республика занимала 71 место среди всех регионов.

Еще ниже наши позиции по такой характеристике, как доля аварийного жилья. Удельный вес аварийного жилфонда составляет 2,6 процента. Это превышает среднероссийское значение в 3,7 (!) раза и ставит Карелию на почетное 79-е место. Есть опасение, что реальные цифры могут быть еще хуже, ведь часть домов в республике попросту необследована.

В целом качество жизни населения и городской среды оценивается как низкое. Лишь три четверти жилфонда обеспечено водоснабжением и водоотведением – но по этому показателю Карелия держится примерно в середине общего рейтинга. А вот с отоплением беда: 65-е место среди субъектов федерации. Обеспеченность сетевым и даже сжиженным газом – лишь 35 процентов, почти в два раза ниже, чем в среднем по России. И уж совсем издевательски выглядит тот факт, что в краю озер 13,3 процента населения вынуждены пить недоброкачественную воду. Это в 2,3 раза выше среднего показателя по стране, 74-е место среди всех регионов.

Жители Карелии – бедные. Более 17 процентов населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Как мы уже указывали, это в 1,3 раза превышает среднероссийское значение. И надо признать, что есть регионы, где ситуация еще хуже (Карелия – на 65 месте), но вот тревожное обстоятельство:

– Наблюдается устойчивая тенденция роста указанного показателя, который вырос на 16 процентов по сравнению с 2010 годом. При этом среднероссийский уровень бедности за указанный период сократился с 13,5 до 13 процентов,

– говорится в документе.

То есть пока вся страна, по данным российского правительства, тихонечко богатеет, Карелия – даже по официальной статистике! – нищает. В целом среднедушевые доходы в регионе на 18 процентов ниже общероссийских.

Живут в Карелии бедно, зато недолго. Средняя продолжительность жизни ниже средней на 2,1 года, и это опять помещает республику в хвост рейтинга. Как мы упоминали, совсем плохо обстоят дела со смертностью трудоспособного населения, по этому показателю мы на 78 месте. Нас убивает онкология (на 20 процентов выше средних значений) и болезни кровообращения (на 17,7 процента выше среднего по России). В целом уровень заболеваемости в Карелии в полтора (!) раза выше среднего по стране. Это ставит нас на 82-е место среди всех субъектов. На этом фоне закономерно хромает демография: в 2017 году естественная убыль составила 4,3 человека на 1000 жителей (67-е место по Российской Федерации).

Не все, однако, так плохо. В документе указано, что регион характеризуется высоким уровнем развития малого и среднего предпринимательства. Мы занимаем хорошие позиции и по количеству субъектов бизнеса, и по числу трудоустроенных. Тем не менее, чрезмерно большой вклад в экономику делают низкопроизводительные сектора (бюджетный сектор, сельское хозяйство и государственное управление), а уровень переработки сырья весьма невысок. Общий вердикт неутешителен: «параметры бюджета Республики Карелия в настоящее время не позволяют обеспечить полноценную реализацию мер по ускоренному социально-экономическому развитию региона».

Эта информация не заменит отчет губернатора: некоторые данные, указанные в документе, возможно, уже устарели. Например, плохие показатели младенческой смертности (67-е место по России) могли измениться после запуска Перинатального центра. Отдельные цифры даются по состоянию на 2018 или даже 2017 год. Несмотря на это, документ дает яркое представление о том, почему нашу республику записали в ряды отстающих. И о том, почему мы в год столетия Карелии совсем не чувствуем праздничного настроения.

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