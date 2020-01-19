С жителей забытых деревень требуют денег за несуществующие дома

Жители поселков, относящихся к Паданскому поселению, получили перед новым годом квитанции с требованием оплатить соцнаем домов и квартир. Суммы небольшие – у кого 200 рублей, у кого 400. Но и этих денег люди отдавать не хотят, потому что не понимают, за что. Дома находятся в ужасающем состоянии, жители ремонтируют их сами и за свой счет, а некоторые здания и вовсе развалились или сгорели – но плату за них всё равно требуют.

Шалговаара – один из самых отдаленных поселков Карелии. Хотя он относится к Медвежьегорскому району, от Медгоры до него – 130 километров по лесной дороге. Удобнее ехать по федеральной трассе до отвортки на Сегежу, а оттуда – еще 60 километров грунтовки. Близость к «городу бумажников» частично спасает: по словам местных, многое в поселке делается благодаря Сегежскому ЦБК. Например, именно он содержит в хорошем состоянии дорогу до поселка. Однако от общей разрухи и безвластия даже комбинат защитить не может.

– Поселок лесной. Строился он специально под лесозаготовку. Половина домов здесь – щитовые времянки, которые перевезли из поселка Кузнаволок (а до этого – с Колючего острова). Начиная с девяностых годов, когда эти времянки начали сыпаться, люди сами стали делать ремонты, за свои деньги, обустраиваться. Кто может, чинит. Кто не может, так живет. Взять хотя бы печные трубы. Они все требуют ремонта, это я вам как печник говорю, – говорит депутат поселкового совета Юрий Луккоев. Он показывает на ближайший дом:

– Вот здесь живет бабушка. Шифер на крыше – его трогать нельзя, он разваливается в руках. Посмотрите, он весь зеленый, сгнивший.

В администрации Паданского поселения, куда входит Шалговаара, порталу «Петрозаводск говорит» сообщили, что износ щитовых домов еще в девяностые был свыше семидесяти процентов.

– Каждый год обои клеим, и каждый год они по осени отваливаются. Вот сейчас снег выпал, мы им завалинки утепляем. Но снизу все равно дует, полы надо перебирать. Сами бы сделали, но нечем! – рассказывает другой местный житель.

В декабре 2019 года местным жителям пришли квитанции на оплату соцнайма. Депутат подчеркивает: никаких договоров найма жители никогда в глаза не видели. Дело в том, что весь жилой фонд раньше принадлежал леспромхозу. Затем дома пытались перекинуть на созданное и затем ликвидированное предприятие ЖКХ, затем передали местной администрации и, наконец, совсем недавно – в ведение района. Именно районные власти не преминули выставить счета за эти дома.

– Платил весь район за соцнаем всегда, не платило только Паданское поселение,

– сказал наш собеседник в администрации.

– Проблема в том, что никто никогда этих договоров соцнайма не подписывал, – вторит местному депутату уроженец поселка Шалговаара Алексей Клёс. – Я подозреваю, что документы были «утеряны», а потом – «восстановлены», а на самом деле – составлены от балды. Именно с этим я и связываю то, что не совпадают площади, не совпадают адреса, не совпадает количество прописанных жильцов…

Слова Алексея подтверждаются фактами. Например, Алла Шепель уже оплатила квитанцию, пришедшую на дом по улице Набережной. В нем прописана ее дочь, живущая сейчас в Петрозаводске. Здание давно необитаемо, и тому есть веская причина: лет десять назад здесь обвалилась крыша.

– На состояние дома жаловались много раза. Давным-давно еще приезжала комиссия, посмотрела, но никакого заключения не дала, – говорит женщина.

Неподалеку – еще один дом. В декабре 2018 года он сгорел дотла. А сейчас семье, которая в нем жила, также пришли счета за соцнаем.

– Когда дом сгорел, никакого жилья нам не предоставили. Хорошо, что здесь родственники есть, мы у них теперь живем. Не будь родственников, надо было бы палатку ставить или уезжать куда глаза глядят, – говорит бывшая обитательница Нина Васильева.

342 рубля должны заплатить люди, очевидно, за проживание на пепелище. По словам Нины Васильевой, в квитанции не указаны льготы для нее и для ее мужа, которые являются ветеранами труда.

– 45 лет здесь прожили. Только-только ремонт сделали, новую мебель купили. Заборчик сделали красивый, краску купила, чтобы его покрасить… Всё всегда сами. Хочется ведь жить по-человечески, – вздыхает женщина.

По-человечески хочется жить и Елене Терещенко из поселка Ахвенламби. Вместе с мужем они полностью отремонтировали дом, принадлежащий государству. Елена говорит, что на эти цели они потратили 200 тысяч рублей, не считая затрат на перевозку материалов. Чеки семья на всякий случай сохранила. Теперь и с них требуют плату за соцнаем.

Еще один квиток, по словам женщины, пришел ее односельчанину, который умер десять лет назад. Не забыли чиновники потребовать деньги и за соцнаем дома, которого попросту не существует – на его месте лежат руины.

Портал «Петрозаводск говорит» решил проверить, в каком официальном статусе находятся разрушенные и сгоревшие дома, на которые из администрации района приходят квитки. Для этого мы зашли на сайт «Реформа ЖКХ», где содержится информация о всем жилфонде России. Удивительно, но поселков Шалговаара, Ахвенламби, Маслозеро на этом сайте попросту нет.

Что это означает? Сайт «Реформа ЖКХ» относится к государственной структуре – Фонду содействия реформированию ЖКХ. Именно он на федеральном уровне по сути «ведет» и программу капремонта, и программу расселения аварийного жилья. Как пояснили в Минстрое Карелии, передавать сведения на сайт – обязанность муниципальных органов власти. Так, например, если дом признается аварийным, информацию на сайте «Реформа ЖКХ» чиновники должны разместить в течение четырех недель.

Следуя логике этой простой процедуры, в Шалговааре, Ахвенламби и Маслозере аварийных домов нет. Этот вывод косвенно подтверждается документом – действующей Программой расселения аварийного жилья. Ни одного дома из Паданского поселения в нее не включено.

Мы спросили главу поселения Геннадия Тарасова, почему относящихся к его ведению поселков нет на сайте «Реформа ЖКХ».

– У нас нет специалистов по этим вопросам, и нам такой задачи никто не ставил,

– ответил Геннадий Тарасов.

Чиновник сообщил, что сейчас районные власти составляют акты на дома, непригодные для проживания, чтобы включить их в программу расселения. Нелишним, пожалуй, будет напомнить, что программа уже сформирована, и в нее вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А сейчас – январь 2020. Тарасов также объяснил, почему люди так удивились появлению квитков за соцнаем.

– Никто никогда деньги не брал, потому что у нас не было организовано муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство, – говорит глава поселения.

Тхенологии 21 века: завалинка, утепленная снегом

Шалговаара вообще вниманием властей не избалована. Местные жители рассказали, как они боролись за сохранение школы.

– В 2018 году в апреле встал вопрос о закрытии школы. Приехал глава администрации района Яляев. Собрались все родители… Мы убедили, что школа нужна, и ее на тот момент закрывать не стали. А как раз было много снега, снег поехал по крыше, сломал трубу, проломил крышу… И чиновники сказали – ремонтируйте за свой счет, денег нет. И вот собрались родители и сами ремонтировали. На краску скидывались, крышу чинили. Дровяник сделали… Я сам шифер давал. Никто ничего не компенсировал, все делалось на общественных началах, – рассказал депутат Юрий Луккоев. – А когда возник вопрос о пожарной проверке, ко мне подошла директор и говорит: раз так хорошо выступал, чини печку. Я пошел, сделал что нужно. Единственное, что мне дали, – цемент.

Слова Луккоева о том, что школу ремонтировали на общественных началах, подтвердили и другие местные жители. Потом учебное заведение, правда, все равно закрыли. А вот клуб пока живет. Правда, одну его стену подпирает бревно, а карниз осыпается. Топится клуб от мощностей предприятия, относящегося к тому же Сегежскому ЦБК.

– В Шалговааре хоть хозяин есть. А у нас вообще ничего и никого, – говорит жительница Ахвенламби Елена Тарасова, показывая фотографии улицы, покрытой сплошным льдом. Хозяин – это Валерий Яковлев. В годы Советского союза он возглавлял леспромхоз, теперь руководит паданским участком лесозаготовки ЦБК. Местные его имя упоминают через слово: Валерий Григорьевич дал материалы для пожарного пирса, Валерий Григорьевич содержит дороги…

Валерий Яковлев – уроженец поселка. И сюда он приехал работать после университета. Он не отрицает, что старается помогать поселку, но подчеркивает, что помощь эта полностью согласована с Сегежским комбинатом.

– Перестанем топить тот же клуб, он закроется. Нельзя же оставлять людей в беде,

– говорит мужчина.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» несколько раз звонил в администрацию Медвежьегорского района, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации. Нам хотелось узнать, как получилось, что с людей требуют оплату соцнайма домов, в которых никогда не было ремонта. Существуют ли вообще договоры, по которым надо платить. Также непонятно, будут ли власти возмещать гражданам затраты на ремонты муниципальных домов. Наконец, очень интересно, почему квитки присылают умершим людям или в уничтоженные дома. К сожалению, нам не удалось связаться с главой районной администрации: он был занят совещаниями и поездками. Но мы с радостью опубликуем комментарий властей, если они пожелают нам его дать.