В Северном Приладожье может открыться ресторан популярного бренда

Представители международной сети ресторанов общественного питания, специализирующейся на блюдах из курицы, проявили интерес к столице Северного Приладожья. В ближайшем будущем ресторан бренда KFC, вторая по торговому обороту сеть кафе в мире после McDonald's, может заработать и в Сортавале.

О планируемых переговорах представителей компании с главой города Сергеем Крупиным сообщил паблик администрации Сортавальского поселения.

«Удивительно, что даже мировые компании обратили внимание на туристическую привлекательность нашего города»,

- сказано в сообщении группы.

Уточняется, что американская сеть ресторанов фастфуда работает более чем в 110 странах мира и включает более 18 тысяч ресторанов.

Компании такого уровня претендуют на представительство в городах населением не менее 150-200 тысяч человек. В Сортавале проживает более 20 тысяч человек. Подчеркивается, что в туристический сезон численность с учетом туристов увеличивается. (фото petrsu.ru)