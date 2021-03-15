Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины после падения льда с дома на улице Куйбышева. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла днем 14 марта. Житель карельской столицы находился на крыльце одного из домов на улице Куйбышева, когда сверху на него обрушилась ледяная масса. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее о ЧП высказалась глава Петрозаводска. Возможные причины трагедии озвучил и губернатор Карелии. Фото commapress.ru