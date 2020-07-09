Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

За сутки в Карелии на 33 человека выросло число заболевших коронавирусом.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с COVID-19 на утро 9 июля, новые случаи заражения были подтверждены в Петрозаводске – 20 человек, в Костомукше – 2 человека, в Олонце – 1 человек, в поселке Муезерский – 1 человек, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Питкярантском районе - 2 человека (деревня Раймяля и поселок Импилахти ), в Кондопожском районе - 3 человека (Кондопога - 2, Нигозеро - 1), в Сортавальском районе (поселок Кааламо) – 1 человек, в Лахденпохье – 1 человек.



Поправились за сутки еще 39 человек: в Петрозаводске - 25, в Кондопожском районе - 1, в Костомукше - 2, в Сортавальском районе - 6, в Питкярантском районе - 1, в Лоухском районе – 1.

Также выписаны еще 3 строителя Белопорожской ГЭС.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 269,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 477,6 случая, по Северо-Западу – 442,6.

Общее количество заболевших в республике - 1656, выздоровевших - 872, умерших - 9.