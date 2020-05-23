Результаты испытаний вакцины против коронавируса появятся в июле

Первые результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса появятся в начале июля. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии «Диалог поколений. Детям о важном», приуроченной ко Дню защиты детей, организованной ТАСС и фондом «Контент».

«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно об иммуногенности вакцины судят через месяц – 45 дней, у нас в нашей стране появятся первые результаты, прибавляем 45 дней, [на] начало июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная стратегия ученными оказалась верная или не верная»,

– сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.