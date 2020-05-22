Путин предупредил о риске второй волны коронавируса в России

Осенью, с октября по ноябрь, в России возможна вторая волна коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил президент Владимир Путин.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября - ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации»,

- приводит слова главы государства РИА Новости.

Как подчеркнул президент, в целом ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, постепенно снижается число новых случаев. Хотя это и неустойчивая динамика, но, по словам президента, «она все-таки есть».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ожидании серьезного роста смертности в России из-за коронавируса в мае. С начала пандемии в нашей стране диагностировано 326 448 случаев заражения. Умерли 3249 человек. Сумели поправиться 99 825 пациентов.