Земных знаков зодиака предупредили о последствиях ретроградной Венеры

Период с 13 мая по 25 июня ознаменован уникальным астрологическим явлением - ретроградным движением Венеры. Астролог Сергей Седашёв рассказал корреспонденту 5-tv.ru о сложностях, которые будут подстерегать людей в этот время

По словам специалиста, самым непростым период ретроградной Венеры будет для представителей земной стихии. Так, у Дев могут усилиться комплексы и самокопания, кроме того, их будут настигать воспоминания о прошлом неудачном опыте в личной жизни. Окружающим придется нелегко: в это время Девы будут особенно придирчивы.

Тельцам и Козерогам повезло чуть больше: на эти знаки ретроградное движение Венеры повлияет не так сильно. «Рогатым» знакам зодиака стоит присмотреться к своему умению вести финансовые дела.

Седашёв заметил, что в любовной сфере проблемы сейчас ждут абсолютно всех. От планирования свадеб пока лучше воздержаться, как и от косметологических процедур по изменению внешности.