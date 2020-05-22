Минэк ожидает роста количества безработных в России

В этом году уровень безработицы в России может достигнуть показателя 5,7%. Если такое случится, это значение станет максимальным с 2011 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. Это издание, в свою очередь, ссылается на прогноз министерства экономического развития страны на 2020-2023 годы.

Девять лет назад уровень безработицы в нашей стране оценивался в 6,5%. В 2019 году он составлял 4,6%.

Согласно прогнозу министерства, в 2021 году безработица станет ниже - 5,4%, в 2022 году - 4,9%, в 2023 году - 4,7%.