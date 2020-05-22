Голикова предсказала существенный рост смертности в мае от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке заявила об ожидании серьезного роста смертности в России из-за коронавируса в мае. Ее слова приводит РИА Новости.

«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае, об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем».

Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности по апрелю станут известны 29 мая.

По ее словам, в нашей стране, в отличие от других государств, оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются обстоятельства смерти.

По словам вице-премьера, при установлении причин смерти используются единые международные требования, которые сформировала ВОЗ.

По словам Голиковой, спасти пытаются максимальное количество пациентов, но «болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом». Она добавила, что возможности российской системы здравоохранения «позволяют бороться за каждую жизнь», передает «Интерфакс».

Напомним, с начала пандемии в нашей стране диагностировано 326 448 случаев заражения. Умерли 3249 человек. Сумели поправиться 99 825 пациентов.