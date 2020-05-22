Доктор Мясников объяснил, почему COVID-19 можно заболеть повторно

Александр Мясников объяснил, почему новой коронавирусной инфекцией можно заболеть дважды. Телеведущий уверен, что иммунитет каждого человека индивидуален и не у всех тех, кто перенес COVID-19, после болезни формируются необходимые антитела, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на очередной выпуск передачи известного российского медика «О самом главном».

«Мы говорим, что в такой концентрации - сильная защита от коронавируса, в такой - слабая, а в такой - вообще нет. Около 4–10 процентов переболевших коронавирусной инфекцией могут не иметь иммунитета, больше половины имеют слабый иммунитет. Те, кто тяжело переболели, - у них остается высокий иммунитет», - цитирует доктора издание.

Мясников добавил, что неизвестно, как долго сохранится приобретенный иммунитет к COVID-19. «По его словам, происходит сегрегация: люди делятся на тех, у кого есть антитела к коронавирусу, и тех, у кого их нет», - пишет «Вечерняя Москва».