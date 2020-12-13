Хроники коронавируса: много новых зараженных, есть умершие

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает Региональный оперативный штаб по коронавирусу.

В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Новой Вилги 1939 года рождения и петрозаводчанка 1936 года рождения, в инфекционном отделении Кондопожской центральной районной больницы скончался житель станции Орзега 1946 года рождения. Все три пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 333 человека. 69 имеют симптомы средней тяжести, 15 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели 302 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3337,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1789,4 случая, по Северо-Западу – 2601,7.