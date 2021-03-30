Глава Минздрава рассказал, когда COVID-19 станет управляемой инфекцией

Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о ходе вакцинации в Карелии.

Для того чтобы ковид стал управляемой инфекцией, в России необходимо привить около 69 млн граждан,

– сказал минист.

Ранее в Карелию поступило 37 592 дозы вакцины, и она не задерживается на складе, а сразу же распределяется в медучреждения. Плюс 3600 доз поступило вчера.

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 34 306 (91,3% от общего количества поступившей в Карелию вакцины) жителей республики.

Вакцинировались в полном объеме, то есть получили оба компонента вакцины – 26 024 человека (69,2% от общего количества поступившей в Карелию вакцины).

Пожилые граждане также активно прививаются – 15 257 человек старше 60 лет сделали прививку (44,7% от количества провакцинированных).

Сейчас в Карелии работают 29 стационарных пунктов вакцинации, и 43 мобильных.

Отличный пример организации стационарных пунктов в районах демонстрируют Пряжинская ЦРБ, у которой кроме самой Пряжи, работают ещё два стационарных пункта в Эссойле и Чалне, а также Лоухская ЦРБ, где постоянные прививочные пункты открыты, кроме Лоухи – в Чупе и Пяозерском,

– пишет министр.

Фото со страницы Михаила Охлопкова.