Глава Минздрава рассказал, когда COVID-19 станет управляемой инфекцией
Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о ходе вакцинации в Карелии.
Для того чтобы ковид стал управляемой инфекцией, в России необходимо привить около 69 млн граждан,
– сказал минист.
Ранее в Карелию поступило 37 592 дозы вакцины, и она не задерживается на складе, а сразу же распределяется в медучреждения. Плюс 3600 доз поступило вчера.
Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 34 306 (91,3% от общего количества поступившей в Карелию вакцины) жителей республики.
Вакцинировались в полном объеме, то есть получили оба компонента вакцины – 26 024 человека (69,2% от общего количества поступившей в Карелию вакцины).
Пожилые граждане также активно прививаются – 15 257 человек старше 60 лет сделали прививку (44,7% от количества провакцинированных).
Сейчас в Карелии работают 29 стационарных пунктов вакцинации, и 43 мобильных.
Отличный пример организации стационарных пунктов в районах демонстрируют Пряжинская ЦРБ, у которой кроме самой Пряжи, работают ещё два стационарных пункта в Эссойле и Чалне, а также Лоухская ЦРБ, где постоянные прививочные пункты открыты, кроме Лоухи – в Чупе и Пяозерском,
– пишет министр.
Фото со страницы Михаила Охлопкова.