Еще три новых летальных исхода от коронавируса подтвердили в Карелии

Еще три летальных исхода от коронавируса подтверждены в Карелии, рассказали утром 22 мая в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска, 1935 года рождения, в Роддоме им. Гуткина скончался житель Суоярви, 1952 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница поселка Суоеки Суоярвского района, 1935 года рождения. Все трое умерших пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Случаи коронавируса продолжают выявлять в республике. За последние сутки ковид выявили у 59 человек, из этого числа заболевших - 57 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии. Удалось поправиться еще 65 пациентам.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7619,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3396,2 случая, по Северо-Западу – 5921,7. (фото inbusiness.kz)