21 мая 2021, 17:30
Общество

Город возьмёт на баланс улицу Сунская

В бюджет внесена поправка на содержание дороги на Сайнаволок

Улица Сунская расположена между санаторием «Белые ключи» и городским микрорайоном Сайнаволок. На последней сессии Петросовета депутатами Ханцевичем, Билко и Реутовой внесена поправка в бюджет с целью выделить средства в размере 30 тысяч рублей на составление кадастрового плана для ремонта дороги Сунская на Ключевой.

На заседании депутаты единогласно поддержали решение выделить необходимые средства. После этого Администрация города приступит к процедуре принятия улицы Сунская на баланс муниципалитета. В дальнейшем это позволит направить необходимое финансирование на обслуживание и ремонт автодороги из бюджета Петрозаводска.

«Я думаю, что тот наказ, который я как депутат получил еще в 2012 году от жителей Сайнаволока, мы выполним и приведем дорогу в нормативное состояние»,

- прокомментировал ситуацию депутат Петросовета Александр Ханцевич. (Видео)

Обсудить
просмотр
187547
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
Сайнаволок
Дорога
улица Сунская
Ханцевич
баланс
ремонт