Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»

В Международный день детского телефона доверия подведены итоги Общероссийской акции «День доверия», которая объединила на нескольких площадках более 50 тысяч детей, подростков и родителей.

17 мая в прямом эфире на YouTube-канале Детского телефона доверия прошла прямая трансляция, участниками которой стали режиссер Анна Меликян, ведущие популярных каналов в Тик-ток учитель математики Петр Земсков и преподаватель английского Андрей Федотов, известные блогеры Даша Чер, Лиза Стриж, Юлия Мочкай и другие. Ведущие онлайн-трансляции актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Селиванов объявили имена финалистов и победителей конкурсов, проходивших в рамках акции.

Одним из мероприятий масштабной акции «День доверия» стал онлайн- фестиваль видеороликов «Время реальных историй». Дети, подростки и их родители придумывали сценарии, выбирали актеров, снимали и монтировали короткие фильмы, делились ими в соцсетях и присылали в специально организованный телеграм-канал.

Председатель жюри фестиваля Анна Меликян уверена, что так участники смогли посмотреть на беспокоящую их ситуацию под другим углом и приблизиться к ее принятию и решению.

Победителями онлайн-фестиваля видеороликов «Время реальных историй» стали воспитанники Центра развития перспективных направлений культуры (Калининградская область), Антонина Мятишкина (Краснодарский край), Людмила Кайнова (Самарская область), Екатерина Алферьева (Республика Карелия), Евгений Городницкий (г. Санкт-Петербург), Екатерина Дудко (Челябинская область), Яна Полонская (Ямало-Ненецкий АО), Анастасия Карташова (Оренбургская область), Алена Шипкова (Республика Татарстан), Анастасия Теплова (Рязанская область) и ученики школы № 82 города Черноголовка (Московская область). Победители будут награждены кино-статуэтками и памятными призами.

Снимать интересные ролики участникам фестиваля помогали блогеры: в начале мая на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» прошли мастер-классы, где ведущие популярных каналов делились советами по созданию драматургии сюжетов и приемами монтажа.

Более двух тысяч человек приняли участие в онлайн-викторине «В жизни как в кино», которая проходила в группе Детского телефона доверия во «ВКонтакте». Участники проверяли свои знания фильмов, герои которых оказывались в сложных жизненных ситуациях и находили из них выход.

Также в рамках акции в школах 25 городов России прошла викторина «В жизни как в кино», основанная на сюжетах юмористического журнала «Ералаш». Команды отвечали на вопросы и обсуждали с экспертом-психологом, какие приемы использовали герои видео-историй. Игра объединила более 25 тысяч школьников, помогла выявить новых неформальных лидеров и на примерах киногероев узнать, как правильно вести себя во взаимоотношениях со сверстниками, друзьями, взрослыми, решать сложные ситуации и делать выводы на будущее.