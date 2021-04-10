Коронавирус не желает смириться с поражением в Карелии

Еще три летальных исхода от вируса зарегистрированы в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Госпитале для ветеранов войн умер пудожанин 1958 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице ушел из жизни петрозаводчанин 1953 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель деревни Толвуя 1948 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболели – 58 человек, из них у семерых имеются симптомы средней тяжести, трое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 80 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7270,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3151 случай, по Северо-Западу – 5561,8.

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