Целые озера пульпы обнаружены в лесу около «Авангарда»

Лес рядом с заводом «Авангард» кто-то залил серым веществом, похожим на пульпу. А на территории завода появилась просто гигантская свалка отходов камнеобработки, грунта и строительного мусора. Нашему внештатному корреспонденту удалось выследить машину, которая сливает пульпу. Более того, мы обнаружили этот грузовик на сайте «Авито» и позвонили предполагаемому владельцу.

Кстати, это не первый случай. В 2018 году мы обнаружили целые озера пульпы на землях сельхозназначения в районе СКЗ — тут подробности. Заслуженного наказания за это так никто и не понес.

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