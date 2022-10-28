Ад для пешеходов и рай для скейтеров

Ученики школы № 48, которые ходят на занятия по улице Кимасозерской, постоянно рискуют. Потому что там много автомобилей — и ни одного тротуара. Пешеходную дорожку для школьников обещали сделать в этом году. Но так и не сделали.

На улице Олонецкой нет ни одного пешеходного перехода, хотя автомобильное движение там очень интенсивное. Местным жителям приходится переходить дорогу на свой страх и риск.

Но есть и хорошие новости. На улице Ленинградской, рядом со специализированной школой искусств, наконец-то обновили скейт-площадку, которая последние несколько лет находилась в упадке.

Подробности — у «Дежурного по городу»

Есть что рассказать? Пишите в нашу группу ВК. Приедем, снимем, покажем.