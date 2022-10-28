В субботу в столице Карелии пройдут массовые проверки на дорогах

В субботу, 29 октября, петрозаводские автоинспекторы проведут массовые проверки на дорогах в рамках мероприятий «Контроль трезвости», сообщили в пресс-службе ГИБДД. Цель - не только сократить количество пьяных горожан за рулем, но и печальную статистику проишествий с их участием.

В ведомстве рассказали, что в Петрозаводске за 9 месяцев за подобные нарушения ПДД отстранено от управления траспортными средствами 727 человек. За этот же период зарегистрировано 63 происшествия с участием пьяных водителей, из них в 8 дорожных авариях пострадало 12 человек, один пешеход погиб.

«Нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. О фактах управления авто нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44»,

- напомнили в автоинспекции. Фото: vk.com.