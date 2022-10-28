28 октября 2022, 19:35
Волонтеры Карелии продолжают помогать семьям мобилизованных
Более сложные вопросы, чем колка дров или мелкий ремонт, будут решать при помощи соцконтрактов
Карельские волонтеры продолжают поддерживать семьи мобилизованных. Поблагодарил их за добровольную помощь глава республики Артур Парфенчиков.
«Просьбы поступают разные – наколоть дрова, починить кран, помочь с ремонтом. Иногда есть потребность не только в мужских руках, а просто в заботе и выручке – отвести детей в садик, погулять с собакой. Волонтеры никому не отказывают. За это отдельное большое спасибо»,
- написал губернатор на своей странице в соцсети ВК.
Он также отметил, что более сложные вопросы, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных, в республике будут решать с помощью соцконтракта.
Скриншот видео: vk.com/aparfenchikov.