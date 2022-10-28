Волонтеры Карелии продолжают помогать семьям мобилизованных

Карельские волонтеры продолжают поддерживать семьи мобилизованных. Поблагодарил их за добровольную помощь глава республики Артур Парфенчиков.

«Просьбы поступают разные – наколоть дрова, починить кран, помочь с ремонтом. Иногда есть потребность не только в мужских руках, а просто в заботе и выручке – отвести детей в садик, погулять с собакой. Волонтеры никому не отказывают. За это отдельное большое спасибо»,

- написал губернатор на своей странице в соцсети ВК.

Он также отметил, что более сложные вопросы, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных, в республике будут решать с помощью соцконтракта.

Скриншот видео: vk.com/aparfenchikov.