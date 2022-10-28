Еще одна региональная дорога отремонтирована

Выполнению ремонта дороги «Гирвас-Юстозеро» в Кондопожском районе с опережением графика способствовала хорошая погода и вовремя заключенные контракты, рассказали в пресс-службе правительства Карелии. В порядок приведено 39 км трассы из 58 запланированных.

«На данном участке заменили слабый грунт, уложили выравнивающий слой, исправили поперечный уклон и местами увеличили ширину проезжей части, освободили от кустарника полосу отвода и очистили кюветы. А также обустроили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Сейчас дорожники устраняют мелкие недочеты»,

- говорится в сообщении.

В этом году в Кондопожском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик обязуется привести в порядок в общей сложности около 58 км трассы. Фото: vk.com/gov_karelia_ru.