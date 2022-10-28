Сосна как образ Карелии

Из карельской древесины производили корабельные мачты для судов российского флота. Позже исключительные качественные характеристики древесины из карельской сосны были замечены мастерами по изготовлению мебели. В наших музеях-усадьбах и европейских замках можно найти мебель из карельской сосны; представители известнейших родов обставляли свои дворцы такой мебелью.

Да, карельская сосна, выросшая в условиях суровой северной природы, представляет собой образец стойкости и выносливости. Но в нашем сюжете мы хотим рассказать о карельской сосне как образе карельского народа, испытавшего много невзгод, но выжившего и сохранившего свою культуру. (Видео).