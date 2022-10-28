В Карелии появятся два новых природных заказника

Карельские ученые провели исследования и предложили создать на территории Карелии две природоохранные территории в Муезерском и Калевальском районах, сообщает «Республика». Об этом стало известно на обсуждении стратегии по охране северного оленя в Арктической зоне, проходившего в КарНЦ РАН.

Сообщается, что для создания двух новых охраняемых территорий уже готовят документы, которые в следующем году рассмотрят в региональном минприроды. Сейчас в республике насчитывают около двух тысяч особей. Однако специалисты отмечают сокращение популяции.

Напомним, северный олень включен в красные книги России и Карелии. В нашем регионе он известен как вид, находящийся в опасности и исчезающий. Ранее специально для сохранения этих животных в регионе был создан заповедник «Костомукшский». Фото: rk.karelia.ru