Петрозаводчане могут помочь в перспективном развитии города

Минэкном развития республики совместно с Вятским университетом приглашают петрозаводчан принять участие в соцопросе, результаты которого учтут при разработке Концепции развития Петрозаводской городской агломерации, сообщили в мэрии.

Участвовать в нем можно онлайн или офлайн до 7 ноября. Анкеты аноним, а дальнейшее исследование ответов покажет удовлетворенность населения инфраструктурой и поможет определить направления перспективного развития территорий.

Для участия необходимо пройти по ссылке. Фото: petrozavodsk-mo.ru.