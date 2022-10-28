28 октября 2022, 16:38
Общество

Петрозаводчане могут помочь в перспективном развитии города

Минэкономразвития предлагает горожанам пройти анонимный соцопрос

Минэкном развития республики совместно с Вятским университетом приглашают петрозаводчан принять участие в соцопросе, результаты которого учтут при разработке Концепции развития Петрозаводской городской агломерации, сообщили в мэрии.

Участвовать в нем можно онлайн или офлайн до 7 ноября. Анкеты аноним, а дальнейшее исследование ответов покажет удовлетворенность населения инфраструктурой и поможет определить направления перспективного развития территорий.

Для участия необходимо пройти по ссылке. Фото: petrozavodsk-mo.ru.

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Метки: 
Новости
Петрозаводск
соцопрос
развитие инфраструктуры
Мэрия