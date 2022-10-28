Навигация для маломерных судов закрывается в Карелии

В семи районах Карелии и Костомукше с понедельника закрывается навигация маломерных судов. Это Медвежьегорский, Муезерский, Беломорский, Сегежский, Кемский, Калевальский и Лоухский районы. Навигация на водоемах этих территорий закроется с 31 октября.

С 7 ноября навигация закроется в Петрозаводске и Сортавале, а также Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах. Постановление подписал глава региона. Его действие касается водоемов, не имеющих судоходной обстановки. (фото unsplash.com, erin mckenna)