Четыре сельских учреждения культуры получили новое оборудование

Для учреждений Прионежского, Калевальского, Суоярвского и Лахденпохского районов в рамках нацпроекта «Культура» приобретена компьютерная техника, програмное обеспечение, мебель, новые книги, рассказали в пресс-службе правительства республики.

Такую возможность Шокшинский Дом культуры, библиотеки поселков Луусалми и Пийтсиеки, Куркиекский краеведческий центр получили благодаря победе в региональном конкурсе. Каждому из учреждений выделено порядка 100 тысяч рублей.

«На «призовые» Дом культуры привел в порядок гардеробную зону, библиотеки приобрели компьютерную технику, закупили новые книги и мебель, а Куркиекский краеведческий цент – оборудование для работы с лицензированной отечественной программой 1С Музей»,

- сообщили в в правительстве. Фото: gov.karelia.ru.