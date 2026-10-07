Жительница Карелии много лет ждет расселения из аварийного дома

Следком России затребовал доклад о нарушении прав жильцов дома в поселке Медвежьегорского округа

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Жительница поселка Пиндуши не выдержала ожидания получения нормального жилья – много лет назад ее дом признали аварийным, жить в нем невозможно, но воз и ныне там.

Женщина обратилась в приемную председателя Следкома России через социальную сеть и рассказала о длительном нерасселении аварийного дома. В 2019 году дом из-за высокой степени износа признали аварийным, однако до сих пор гражданам благоустроенное жилье не предоставили. Об этом сообщил информационный центр российского ведомства.



Следственный комитет Карелии организовал процессуальную проверку по обращению о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в поселке Пиндуши.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и принятом после нее решении, а также о принимаемых мерах к восстановлению прав жильцов аварийного дома.



Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следственного комитета РФ.