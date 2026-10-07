В колледжах Карелии назвали топ востребованных профессий

В Карелии вырос интерес к техническим, рабочим и медицинским специальностям

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Более пяти тысяч первокурсников приступили к учебе в колледжах и техникумах Карелии. Самый большой интерес вызвали технические, рабочие и медицинские направления, сообщили в республиканском министерстве образования и спорта.

Более 6,4 тысячи заявлений было направлено от желающих поступить в Петрозаводский автотранспортный техникум. Самый высокий конкурс был на направления – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; строительство и эксплуатация автодорог, аэродромов и городских путей сообщения; судостроение.

Более двух тысяч заявлений было направлено в колледж технологии и предпринимательства, где самым востребованным направлением стало – технологии индустрии красоты.

В Петрозаводский лесотехникум тоже было направлено более двух тысяч заявлений, а самым востребованным направлением стало – эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

В филиал Петербургского госуниверситета путей сообщения имени Александра I было направлено более 1,6 тысячи заявлений. Самым востребованным направлением оказалось сетевое и системное администрирование.

Почти 2,3 тысячи заявлений было подано в Петрозаводский базовый медицинский колледж. Самыми популярными направлениями стали сестринское дело, лечебное дело и стоматология профилактическая. В сентябре за парты сели почти 800 первокурсников.