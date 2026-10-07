«Винтажный цех» соберет мастеров и любителей хэндмейда

В выходные в Петрозаводске пройдет ярмарка вещей из детства и изделий ручной работы

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Фестиваль изделий ручной работы снова пройдет в Петрозаводске. Винтажный цех состоится в выходные 10-11 октября в торговом центре «Тетрис».

Рукодельницы и мастера готовятся представить свои теплые изделия ручной работы, кондитерские изделия и чай, ароматы, сувениры из дерева, войлока, одежду из шерсти и кожи, украшения и много других интересных вещиц, в том числе из детства. Более 100 мастеров станут участниками осеннего юбилейного винтажного цеха.

«Нас ждет теплая атмосфера, встречи с друзьями, хорошее настроение и, конечно, необычные работы от наших прекрасных мастеров, много интересных винтажных вещей из нашего детства, а также гаражная распродажа!» - сообщается в паблике ярмарки.