Капитан полиции возглавил Госавтоинспекцию Петрозаводска

Алексей Виноградов стал руководителем ГАИ карельской столицы

Фото ГАИ

Новым руководителем Госавтоинспекции Петрозаводска стал капитан полиции Алексей Виноградов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Виноградов окончил Нижегородскую академию МВД России. Свою службу начинал с должности инспектора ДПС. Перед официальным назначением на должность начальника ГАИ города Алексей Виноградов был исполняющим обязанности.

Отмечается, что глубокое знание специфики работы ГАИ и практический опыт должны помочь новому руководителю обеспечивать безопасность дорожного движения в городе.

Ранее сообщалось о том, что 89-летняя женщина погибла в аварии на трассе «Кола».