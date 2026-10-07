Чиновники не нашли нарушений в рубке леса вблизи старого аэродрома

Арендатор вырубает деревья в Суоярвском округе

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Деревья вырубают вблизи старого финского аэродрома в Суоярвском округе. Карельские чиновники не нашли нарушений, древесину заготавливают в соответствии с законодательством.

В региональном Минприроды сообщили, что заготовкой древесины занимается АО «Запкареллес» по договору аренды, заключенному в 2008 году. Общая площадь аренды – 600,2 тыс. га, а установленный ежегодный объем отпуска древесины на 2026 год составляет 620,5 тыс. куб. м. Фактическая заготовка по состоянию на 1 сентября составила 345,9 тыс. куб. м, в 2025 году арендатор заготовил более 536 тыс.куб. м.

В министерстве подчеркнули, что сплошная вырубка вблизи аэродрома не ведется.

«Там располагаются защитные леса, поэтому арендатор осуществляет только выборочную и проходную рубки. Их главная задача – воспроизводство леса и сохранить его полезные функции», - прокомментировали в Минприроды, добавив, что площадь лесосеки составляет 8,35 га.