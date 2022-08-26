«Получается, что нас обманули»

Родители учеников третьей школы рассказали нам очень неприятную историю. В январе они узнали, что их учебное заведение закрывают на ремонт — на два года минимум. При этом родителям пообещали, что 1 сентября дети благополучно пойдут в соседнюю школу-интернат № 24, где уже скоро завершится ремонт.

Однако в конце августа родители узнали шокирующую новость: ремонт в интернате даже толком не начинался, а детей раскидают по школам, которые находятся на большом расстоянии от дома.

Подробности — у «Дежурного по городу».