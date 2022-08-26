26 августа 2022, 15:35
«Получается, что нас обманули»
Школу в Петрозаводске не отремонтировали в срок, а дети и родители оказались в сложном положении перед 1 сентября
Родители учеников третьей школы рассказали нам очень неприятную историю. В январе они узнали, что их учебное заведение закрывают на ремонт — на два года минимум. При этом родителям пообещали, что 1 сентября дети благополучно пойдут в соседнюю школу-интернат № 24, где уже скоро завершится ремонт.
Однако в конце августа родители узнали шокирующую новость: ремонт в интернате даже толком не начинался, а детей раскидают по школам, которые находятся на большом расстоянии от дома.
Подробности — у «Дежурного по городу».