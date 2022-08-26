В восьми районах Петрозаводска отключат горячую воду

По сообщению Единого диспетчерского центра (ЕДДС) в субботу, 27 августа, с 10:00 отключат горячее водоснабжение.

Неудобства будут испытывать жители восьми районов Петрозаводска: Сулажгоры, Октябрьского, Первомайского, Центра, Железнодорожного, Зареки, Голиковки, Кукковки.

Причина отключения – плановые работы на централизованных сетях. Возобновление подачи горячей воды запланировано на 6:00 30 августа. Фото: pxhere.