В Карелии построят два дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Карелии решат проблему с местами для престарелых и инвалидов возведением двух домов-интернатов. Об этом рассказала директор Комплексного центра соцобслужвания региона Елена Малышева, передает «Республика».

Сегодня на форуме «Вперед, Карелия!» обсуждали развитие социальной системы региона. Один из шагов в этом направлении – строительство двух домов престарелых, на места в которых в листе ожидания находятся 140 жителей республики. Елена Малышева рассказала, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» построят дом-интернат на 200 мест в Костомукше. Для людей с психическими расстройствами построят интернат на 250 мест в поселке Матросы Пряжинского района. Сейчас идет работа по подготовке проектно-сметной документации.

Напомним, проект дома-интерната в Костомукше планируют реализовать к 2024 году. Генеральным подрядчиком выступит карельская компания. Фото: rk.karelia.ru.