11 ноября 2022, 21:51
Аварийный барак на Муезерской продолжает съезжать с фундамента
Подробности — у «Дежурного по городу»
«Дежурный по городу» вновь посетил дом № 59 по улице Муезерской, который разваливается буквально на глазах и постепенно съезжает с фундамента. В последний раз мы были здесь два года назад. И вот — решили посмотреть, что изменилось.
[Спойлер: Ничего не изменилось. А если изменилось, то к худшему].
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