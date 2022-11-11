11 ноября 2022, 20:12
Теплых котов будут раздавать на выставке в Петрозаводске
Подопечным приюта для животных в субботу будут искать хозяев
Выставка-раздача котиков пройдет 12 ноября в Петрозаводске. Мероприятие организовали волонтеры Первого Петрозаводского Общественного приюта, сообщили в группе организации ВКонтакте.
Всех желающих приглашают на выставку «Теплые коты» в торгово-развлекательный комплекс «Лотос Плаза» с 11:00 до 17:00. Котов и кошек разместят на нулевом этаже.
Цель мероприятия – найти для них дом и хороших хозяев. Животных будут отдавать в надежные руки по договору. С собой нужно иметь паспорт и переноску.
Приют также будет рад подаркам для питомцев, старым газетам, любой финансовой помощи. // фото: Alena Lebedeva/Первый Петрозаводский Общественный приют