17 ноября 2022, 12:00
Строители испортили дорогу жителям Старой Кукковки
Но обещали всё исправить. Подробности — у «Дежурного по городу»
Побывали в гостях у жителей улицы Сосновой, которым разворотили дорогу рядом с домом. А еще у них пропал забор, поставленный за свой счет. По словам горожан, они уже забыли, когда в последний раз выходили из дома без резиновых сапог.
«Дежурный по городу» испачкался в грязи, но сюжет снял.
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