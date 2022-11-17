Строители испортили дорогу жителям Старой Кукковки

Побывали в гостях у жителей улицы Сосновой, которым разворотили дорогу рядом с домом. А еще у них пропал забор, поставленный за свой счет. По словам горожан, они уже забыли, когда в последний раз выходили из дома без резиновых сапог.

«Дежурный по городу» испачкался в грязи, но сюжет снял.

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