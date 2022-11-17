Доступ в заброшенную школу в Надвоицах ограничат по суду

В центре Надвоиц есть заброшенное здание, которое представляет опасность. Это бывшая школа № 14, она постепенно разрушается, «Петрозаводск говорит» писал об этом. Наконец доступ в строение обязали ограничить, сообщили в прокуратуре Карелии.

По публикациям надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что здание находится в собственности Сегежского муниципального района и не эксплуатируется, в него свободно можно зайти, а это опасно.

Прокуратура района направила иск в суд и потребовала обязать администрацию ограничить доступ людей на объект. Суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу. // фото: freepik.com