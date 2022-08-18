Ворота рухнули у заброшенной школы в Надвоицах

Часть забора рухнула в поселке Надвоицы у бывшей школы №14. Люди в соцсети с болью пишут, что населенный пункт превращается в поселок-призрак.

«Вовремя мы успели пройти мимо забора у школы номер 14»,

- сообщили местные жители в паблике «Надвоицы online».

Пользователи опубликовали еще один снимок в комментариях сообщества. На нем металлические ворота еще стоят на месте, как и кирпичный столбик, часть территории огорожена сигнальными лентами.

«Все же рухнул. Столбик сначала огородили, а потом сняли ленту. Хорошо, что никто не пострадал. Но в поселке совсем плохо стало», - пишут пользователи.

«Нужно думать о безопасности, там ходят дети, старенькие люди», - пишут местные жители.

Другие предположили, что вся ограда скоро рухнет, поскольку трещины повсюду.

Некоторые предположили, что на металлическую ограду найдутся желающие. (фото паблик «Надвоицы online»)