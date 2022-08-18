Вонь снова окутала часть районов Петрозаводска

Петрозаводчане вновь страдают от невыносимого зловония. Дурной запах окутал не только Ключевую, но доносится на Зареку и Голиковку. Петрозаводчане жалуются в соцсети, что не могут открыть окна в квартире из-за этого невыносимого запаха и обращаются к чиновникам различного ранга с просьбой решить проблему, которой уже не один месяц и даже год.

«Опять эта вонь на Ключевой!» - пишут с 17 августа в сообществе «Подслушано в Птз».

«И снова Ключевая, и снова нестерпимая вонь. Вонь на улице, вонь в квартирах (окна открыты). Сколько можно издаваться над людьми? С начала лета постоянные жалобы», - пишут пользователи и требуют сити-менеджера принять меры и избавить Ключевую от этой напасти.

«К посту про запах на Ключевой. На Зареке (Ригачина) тоже последние пару дней опять такое амбре, что аж глаза режет. Окна не открыть от слова совсем. Вонючая стабильность. Неужели нельзя решить проблему за столько месяцев, ведь явно же запах не просто так появляется»;

«Вчера до самого вечера стояла вонь на Ключевой. Сегодня уже с 10 утра, на улице 24 градуса, в квартире окна не открыть, вонища жуткая. Когда звонишь в 051, они как будто одолжение желают, что принимают заявление о вони. Когда этот вопрос решится уже? Надоело!»

«Неприятный запах доносится и на Голиковку с Зарекой. В прошлое лето люди страдали от запаха гари, а сейчас от вони. В Карелии живем, в краю озер, лесов и рек, и чистого воздуха».

«На Кемской тоже вонь стоит, жить невозможно. Приехала недавно из СПб и просто в шоке, что такое вообще бывает и с этим ничего не делают. Это не нормально»;

«И снова про вонь на Ключевой. Надо пригласить руководство нашего славного города П пообедать рядом с кучей навоза, но что-то мне подсказывает, что они откажутся от такого приглашения. А жители Ключевой вынуждены завтракать, обедать и ужинать в этом амбре, но разве это кого-то интересует? Не поверю, что не могут обнаружить источник запаха. Это длится уже не первый год», - недоумевают горожане.

В соцсети стали появляться мемы на эту тему. (фото unsplash.com, Adeolu Eletu)