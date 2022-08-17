Дети прыгают в воду с бывшего причала для военных кораблей и подлодок

Опасное место для купания выбрали себе дети в Лахденпохье. На группу подростков 9-11 лет обратил пользователь паблика «Лахденпохья-Навсегда!».

По его словам, подростки прыгали в воду с бывшего причала для военных кораблей и подлодок. Мужчина считает, что купаться в этом месте нельзя. С его слов, на дне под причалом лежат старые, ржавые, мощные обрывки тросов, разбитые фрагменты бетонных плит. Как подчеркнул пользователь, это место запрещено для нахождения и посещения. При этом он отметил, что никаких преград, чтобы попасть на причал, нет.

«На снимках группа (от 9 до 11 лет ) мальчиков, со строго запрещённого для нахождения и посещения места / бывший причал для военных кораблей и подлодок / прыгают с 2,5 метровой высоты, выполняя умопомрачительные кульбиты», - написал он в свообществе.

Мужчина обратился с просьбой к управлению причала и МЧС принять срочные меры для изоляции этого места. Также он попросил взрослых разъяснить детям, где можно купаться, а где нет. (фото vk.com)