Функцию перевода сообщений запустили «ВКонтакте»

Новая опция, снимающая языковой барьер, появилась в популярном мессенджере. Среди доступных пользователям «ВКонтакте» языков - английский, испанский и португальский. В будущем количество языков хотят увеличить. Пользователи могут переводить как с русского на иностранный, так и наоборот, пишет «Коммерсантъ».

Активировать функцию перевода решает сам пользователь. Для этого пользователю нужно нажать на текст и выбрать опцию «перевести» во вспомогательном.

Перевод осуществляется при помощи собственных инструментов соцсети, без использования стороннего оборудования и программных решений.

За перевод отвечает нейросеть. Во «ВКонтакте» отметили, что она обучена на открытых данных и сможет различать сленг и обороты официально-делового стиля. (фото unsplash.com, Christin Hume)