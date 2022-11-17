Гаражи в Петрозаводске призывают убрать, иначе их снесут

Владельцев 10 нестационарных объектов в Петрозаводске призывают их демонтировать. Лучше сделать это самостоятельно, сообщает пресс-служба мэрии.

Конструкции разместили на земельных участках незаконно, поэтому они подлежат сносу. Если хозяева девяти гаражей и одного контейнера не уберут их сами, строения демонтируют принудительно.

Речь идет про объекты на улице Ярославской. Освободить землю добровольно надо до 1 декабря. // фото: администрация Петрозаводска