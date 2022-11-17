Карельских реаниматологов и хирургов готовят для работы в условиях СВО

Карельские врачи продолжают обучаться по специальным программам. По окончании они смогут оказывать помощь в так называемых «особых условиях», речь в том числе идет о спецоперации, пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее предполагалось, что занятия будут проходить на базе Республиканского перинатального центра. Сейчас обучение проходит в Петербурге, в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Готовят хирургов и анестезиологов-реаниматологов из Пудожской, Медвежьегорской, Кемской, Питкярантской и Сортавальской, ЦРБ, из БСМП, Госпиталя ветеранов войн, Республиканской больницы имени Баранова и других лечебных учреждений карельской столицы. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте