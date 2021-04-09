Больше месяца петрозаводчанка добивалась восстановления водоснабжения

9 апреля в квартире Татьяны, проживающей в Петрозаводске на улице Бесовецкая, 16, появилась вода. Больше месяца женщина не могла добиться восстановления водоснабжения в квартире. 7 марта накануне Международного женского праздника сосед со второго этажа обрезал часть трубы, лишив нижнюю квартиру водоснабжения.

Об этой истории мы уже рассказывали. Куда только не обращалась несчастная женщина: в обслуживающую организацию МУП «ПетроГИЦ», в прокуратуру Петрозаводска, в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, к главе РК Парфенчикову. В отчаянии Татьяна дозвонилась и до нашей редакции.

Сосед наотрез отказался восстанавливать водоснабжение, а в МУП «ПетроГИЦ», которое обслуживает дом, не спешили предпринимать какие-либо действия, чтобы вернуть цивилизацию в квартиру Татьяны. Ей с трудом удалось добиться от обслуживающей организации акта, подтверждающего необходимость устройства нового стояка.

Заседание комиссии, которое прошло 29 марта в госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору тоже не придало «ускорение» обслуживающей организации. Только, когда Татьяна уже стала собирать документы в суд, специалисты ПетроГИЦ все же установили временный стояк, который идет прямо в подъезде.

Татьяну предупредили, что при температуре воздуха минус пять градусов вода может замерзнуть. Но женщина надеется все же решить проблему до наступления холодов, обратившись в суд.

Хотя загадывать в нашей стране я бы не стала. У нас почему-то лишить водоснабжения можно легким движением руки, ни с кем не считаясь, а вот, чтобы восстановить трубу, нужно чуть ли не до губернатора дойти. Причем и он результат не гарантирует.